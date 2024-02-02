網傳警車帶頭違規停車 警澄清執行公務再檢討

日前有民眾拍下松山分局警車，違停在民生東路的紅線上，質疑警方帶頭違規還兼送貨員。松山分局2日澄清，當時員警是在執行公務，但會再檢討應妥適停放。

松山分局針對網傳影片指1月31日下午16時許，警車停放民生東路四段112巷7弄紅線一事表示，經瞭解是東社派出所協助發放節安工作里辦公處，守望相助巡守人員慰問品，在不影響周邊車流情況下，巡邏車暫停在外側車道執行公務。

分局表示，針對員警執行公務停放車輛方式，將持續要求各單位確依規定擇妥適位置停放，確保民眾用路權益，澄清並非帶頭違規。