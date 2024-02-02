台中市沙鹿文昌圖書館、豐原圖書館（兒少館）、南區圖書館將啟動建築物耐震補強及電梯工程，自15日起將陸續閉館，預計2025年1月完工。台中市政府文化局2日表示，3座圖書館閉館施工期間，將派行動圖書車定期到館駐點服務，民眾也可到臨時服務處或鄰近圖書館借閱。

台中市文化局長陳佳君指出，台中市打造閱讀城市，連續3年編列1億元的購書經費，並逐年編列經費及爭取中央補助優化老舊圖書館。去年獲得中央前瞻計畫補助2300萬元，加上市府自籌1000萬元，自今年2月15日起展開沙鹿文昌圖書館、豐原圖書館的A棟兒少館和南區圖書館等3間老舊圖書館改造工程，提升建築物耐震能力，此外，沙鹿文昌及豐原圖書館也增設電梯，打造受無障礙的閱讀服務。

中市圖表示，閉館施工期間，將有行動圖書車定期到館駐點，提供圖書借閱服務及說故事活動。此外，中市圖推出「四時讀書趣．台中嗨讀樂」電子書借閱活動，市民善用數位閱讀服務，享受24小時不打烊資源及借閱期滿自動歸還的便利服務，即日起至3月31日，只要借閱台中市立圖書館HyRead電子書逾20本，可參加抽獎活動。

中市圖指出，龍年新春到來，包括總館及各區共45個圖書館同步推出「祥龍獻Read 台中龍賀」借書上限提升活動，即日起至2月29日止，個人證借閱一般圖書上限從30冊提高至50冊，

春節期間各圖書館2月9日（農曆除夕）至2月12日（初三）休館，2月13日（初四）至2月14日（初五）開館時間為上午9時至下午5時，2月15日(初六)起各館將恢復正常開館，歡迎民眾到圖書館閱讀走春。