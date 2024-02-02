近年來護理人力短缺，各層級醫院紛紛祭出薪資福利，加入搶人的行列。台中光田醫院日前祭出全院不同職類加薪獎勵，其中針對急性病房護理人員調薪幅度達8％至18％，首開中部區域級醫院先河。

光田醫院指出，盼透過多面向的福利增進，能招募更多優秀護理人員，亦為該院今年即將落成的向上院區籌備人力，該院期望藉由落實友善職場環境，鼓勵在地青年返鄉共同打拚，為海線提供優質醫療環境努力。

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，近3年來疫情影響，許多抗疫的工作都由院內的護理同仁一肩扛起，非常辛苦，為感謝這些同仁對醫院的付出，院方這幾年陸續都有調薪。

王乃弘說，考量經濟通膨因素，今年大幅調薪，尤其一般急性病房護理人員調薪幅度最高達18％，其他各職類亦有不同比例的調薪規畫；加薪除獎勵院內護理同仁外，盼能招募新進護理同仁加入醫療團隊，廣納人才，提升醫院競爭力。

光田綜合醫院護理部主任于素珍認為，近幾年護理人力短缺，促使各界開始重視提升護理人員工作條件，讓醫院思考如何提高護理人力的效能管理，進一步減輕工作負擔，帶來正向效應。

于素珍說，目前醫院推動智慧轉型，自行開發ChatGPT輔助生成護理紀錄系統，盼運用科技來降低護理人員每天有35％花在文件上的時間，讓護理人員將更多時間用於護理專業及病人照護上，減少工作負荷。

王乃弘說，光田向上院區將落成，包括員工休閒運動中心、托嬰中心、汽機車停車場、員工休息室、美食街等，及員工宿舍，相信可成為更友善、更幸福的職場，提供民眾優質醫療服務。