春節前夕，中共總書記習近平1日在天津考察調研。他除了解去年洪澇災害後當地農業生產恢復情況，看望受災群眾，也不忘走訪天津古文化街，察看市場供應等情況。
新華社報導，春節前夕，習近平在天津考察調研，看望慰問基層幹部群眾。2月1日上午，他首先來到西青區辛口鎮第六埠村，實地了解去年洪澇災害後當地農業生產恢復等情況，看望受災群眾。當天下午，他來到天津古文化街，察看節日市場供應和歷史文化街區保護利用等情況。
春節前夕，中共總書記習近平1日在天津考察調研。他除了解去年洪澇災害後當地農業生產恢復情況，看望受災群眾，也不忘走訪天津古文化街，察看市場供應等情況。
新華社報導，春節前夕，習近平在天津考察調研，看望慰問基層幹部群眾。2月1日上午，他首先來到西青區辛口鎮第六埠村，實地了解去年洪澇災害後當地農業生產恢復等情況，看望受災群眾。當天下午，他來到天津古文化街，察看節日市場供應和歷史文化街區保護利用等情況。
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