2月10日的春節和24日的農曆正月十五元宵節是民間重要節慶，而今年元宵節，恰好也是今年最小滿月，因月球剛好運行到橢圓軌道上離地球較遠處，所以看起來比一般滿月略小，更比10月17日的最大滿月小了約12％，台北天文館展示場特別在2月的假日推出「月球」主題導覽，由解說員透過館內豐富的展示詳細介紹月球，以及它對地球的影響。

台北天文館表示，月球同時也是近年來太空探測的兵家必爭之地，繼美、俄、中、印之後，日本上個月也成功將SLIM無人探測器送上月球，美、中更為1972年阿波羅計畫最後一次登月後的重返月球而各自較勁，2月的「月球」主題導覽中也將介紹探月這個熱門議題。

台北天文館指出，除了最小滿月外，2月夜空中被譽為星空寶石的昴宿星團、鑲鉗在英仙座寶劍劍柄上的雙星團，還有帶紋斑斕的木星等也都非常適合觀賞，天文館頂樓的觀測室於每周六晚間7至9時都會開放望遠鏡，讓大家欣賞這些美麗的星體，而開館日的上午10至12時、下午2至4時則為觀察太陽黑子，均為免費參觀。

台北天文館表示，展示場主題導覽在假日的上午10、11時，下午2、3與4時各有一場，可於購票進入展示場後至一樓服務台登記參加。