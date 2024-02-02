2024年2月2日新北市／三峽國光街停車場步行至三峽老街僅需10分鐘，未來將導入智慧停管設備及24小時監控管理。（劉瑋晴攝）

農曆春節將近，三峽老街每逢假期總是吸引大量觀光旅遊人潮，也因此停車位一位難求，經交通局與水利局跨局合作，於鄰近國光街新闢平面停車場，規畫94格汽車停車位、36格機車停車位，將自2月5日起營運。

交通局長鍾鳴時表示，國光街平面停車場鄰近三峽老街，老街內清水祖師廟、藍染中心、長福橋都是著名的觀光勝地，更有在地特色美食和各式傳統甜品及小吃、藍染體驗，吸引大批遊客造訪，2月5日起民眾可將愛車停放在國光街停車場，沿國光街、和平街及民權街步行至三峽老街，僅需10分鐘，車輛停妥好安心，也玩得更盡興。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，配合長福橋基於防洪考量啟動改建計畫，長福平面停車場預計2月5日至2月7日期間封場，重新畫設車格，2月8日起重新開放停車，將減少約30格停車位，因此提醒開車到老街遊玩的民眾，建議改停國光街停車場。

蔡柏坤指出，國光街平面停車場位於三峽區國光街386號對面，計有94格汽車停車位、36格機車停車位，汽車採路邊停車收費方式，收費時段為每日上午8時至晚上10時止，每半時計費一次，每次新台幣10元（除夕2月9日及農曆初一2月10日暫停收費），機車則免費停車。

交通局說明，國光街停車場未來將導入智慧停管設備及24小時監控管理，並提供月票服務，月票登記及抽籤作業辦法預計於3月公告於交通局網站，有月票需求的民眾可多加利用。