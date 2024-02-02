展望2024，文曄表示，今年景氣回溫面對不同的應用別，和總經狀況情況有所不同，主要還是看去年庫存的去化程度，大致來說，今年就會慢慢回來。目前以工業、車用等還是在調調整中，車用庫存主要在燃油車比較嚴重，文曄仍看好今年每季營運會慢慢回升。

文曄談到，就整個半導體產業依舊呈正面看看待，樂觀期待AI會帶動智慧機的換機潮，故整個產業趨勢往上是很明確。另外，不僅是AI智慧機，還有資料中心、AI PC，加上AI往終端發展，都是助力，當然，都需要時間發酵，而文曄產品線在AI的含量也會持續增加。

文曄去年9月以全現金38億美元併購加拿大的Future Electronics，主要就是看準兩者主攻市場的重疊性低、互補性高，使得兩家公司的合併可以為彼此產生營運互補效應，更讓文曄走出亞洲市場，邁向全球化。文曄併購Future Electronics案，預計於2024年上半年完成交割，等於Future Electronics將於2024年下半年開始貢獻文曄的營收與獲利表現。

文曄為讓後續整併順利，文曄和Future的團隊已經有在溝通，但因為Future的點分布在歐美、亞洲各地，固有時差、財務規則等，都要進行考量。

文曄併購Future預計於2024年上半年完成交割，法人預估，文曄2024年營收營收年增加上看2成，歸屬母公司淨利年增更是上看9成，每股獲利上看一個股本。