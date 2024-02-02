陶晶瑩的餐飲副業辣杯杯日前和劉姓合夥人鬧翻捲入官司，對此，陶晶瑩在直播中哽咽表示她只是想做好一件事，沒有想到這麼難，擔心員工領不到薪水，他們已經自掏腰包準備好年終資遣費。對此，劉姓合夥人昨(1日)再發4點聲明回應，其中提到雙方鬧翻後的對話，劉男說：「兩人行為與說話如此肆無忌憚，真的令我大開眼界」，而陶晶瑩方面暫無回應，不知真偽。

劉姓合夥人聲明第一點表示，大家應該相信藝人直播淚流滿面，還是應該相信法院判決？他認為藝人不應該因為有媒體話語權而無視商業道理和法律，他被控告背信、圖利，台北地檢署已做成不起訴處分，認定他沒有犯行；第二，劉男表示，3項產品都是由他公司研發設計的獨家商品，並非現成商品直接賣給辣杯杯，「原公司收取合理之研發、管銷等費用，此為正常商業和法律認知，此費用之合理性也為法院所肯定。」

劉姓合夥人發聲明。（圖／翻攝自臉書）

第三，劉姓合夥人指出，辣杯杯起初由他們夫妻倆、陶晶瑩夫妻、藍先生各持2成股份，但藍先生是陶晶瑩的朋友，實際上可視為陶晶瑩占6成、劉姓合夥人占4成，他指出在點心大賣時，對方要求他退股，再用增資的方式，將他的股權稀釋到只剩8%，「當然你們也會問，增資的流程一切合規，你為何不增？但李李仁曾說：好啊你增，我就領薪水把你的錢花掉。兩人行為與說話如此肆無忌憚，真的令我大開眼界。」

最後，劉姓合夥人表示陶晶瑩方面對他的指控指經做成不起訴處分，意思就是他絕無違法，「我說的每一句話都能被法律驗證，法院已明確判決返還不當受領的利益，不希望再浪費社會資源，請自重，不要再混淆視聽。」

而對於「強奪」股份說法，上月陶晶瑩便發律師函強調，公司發現前負責人違反忠實義務知情後，為求保留雙方情面，「以不追究前負責人之賠償為對價，轉任股份與其他股東退出經營，以示負責」，也給了協商等退路，「並無任何『無條件贈與』或無理『強奪』之情」，希望外界不要再帶風向造謠，「再有造謠、虛構、影響社會秩序的文章、標題，律師及藝人所屬公司皆以法律維權」，雙方依舊各說各話，一切需再等法院定奪。

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