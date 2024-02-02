貴州高院微信公號消息，貴州省六盤水市中級人民法院2月2日一審公開宣判貴州省煤田地質局前黨委委員、局長高衛東受賄一案，對被告高衛東以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對高衛東受賄1.1億餘元（人民幣，下同，約合新台幣4.84億元），所得及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明：1999年至2022年，被告高衛東利用擔任貴陽經濟技術開發區規劃建設環保局局長，前貴陽市小河區副區長，前金陽新區開發建設有限公司、金陽建設投資（集團）有限公司黨委書記、董事長，貴陽市交通運輸局局長，貴陽市副市長，貴州雙龍臨空經濟區黨工委副書記、管委會主任，貴州省交通運輸廳黨委書記、副廳長、廳長，中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州省煤田地質局黨委委員、局長等職務上的便利，為有關個人和單位在經營公司、承攬工程項目、獲得土地開發權、購買茅台酒等事項上提供幫助，直接或者通過相關人員非法收受財物共計折合人民幣1.1億餘元，其中4656萬餘元未實際取得。

六盤水市中級人民法院認為，被告高衛東的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑒於高衛東到案後如實供述監察機關已掌握的受賄犯罪事實，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，部分犯罪系未遂，認罪悔罪，大部分贓款贓物已退繳，依法對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。高衛東當庭表示服判，不上訴。社會各界群眾30餘人旁聽了此次宣判。