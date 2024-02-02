中天辣妻主播何橞瑢2月1日過生日，中天同事周寬展、蔡秉宏特別送上蛋糕驚喜為她慶生，讓何橞瑢超感動：「我們從社會線記者轉型成《忤惡小組》後，雖然過程中有很多人來來去去，但我們感情依然很好，也時常膩在一起。」

何橞瑢與老公目前育有8歲女兒，想再添個龍寶寶？她坦言很心動，也有認真跟老公討論，「可是又考量到龍寶寶會很競爭，不然生1個小龍好像也不錯，但我老公有點小抗拒，他說政黨沒有輪替，他是沒有打算再生。」

可愛的女兒早已做好當小姊姊的準備，自告奮勇說可以我可以幫忙換尿布、餵奶，「她很想要有妹妹，現在就只剩我老公還沒準備好，只能讓我女兒去多撒嬌幾次，看有沒有機會打動他」。

何橞瑢還說，自己對舉辦寶寶性別派對相當憧憬：「當初我們沒辦是因為我跟老公一起先知道性別，所以就沒特別做這件事，所以還有機會，我會先瞞著他們，讓他們一起猜。」

何橞瑢自大學畢業就到中天電視，今年邁入第10年，每天都過得忙碌又充實，回顧這些年的工作，她說：「除了主持《論文門開箱》、新聞播報之外，我現在也正在寫論文，今年準備要從碩士班畢業，當初從沒想過主持論文門開箱，竟然會栽下去自己也寫一本，希望能對職涯更有助益。」

她慶幸老公是神隊友，替她分擔很多家務，「媒體這一行很高壓、工作時間又長，任何人要進入家庭的話都會有所考量，因為以我們的工作特性，要維繫婚姻不容易，不過我老公真的是很好的隊友，他很願意讓我去追夢，顧小孩的比例絕大部分都是在他身上」。

何橞瑢期許新的一年，團隊節目能夠更加國際化：「網路沒有國界，知名的YouTuber可能整個大華人地區都在看，所以新的一年希望可以打破地域限制，還有想辦法在流量上佔有一席之地，譬如流量到底要怎麼變現？這是一個很現實的考量，沒有金錢在後面支撐就難以堅持下去，所以在抱持各種夢想前，是要先能生存。」