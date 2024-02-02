文曄為專業電子元件通路商，定位為電子元件上下游間的橋樑角色，展現對於環境保護和氣候變化的重視，文曄即知即行，自2012年起汰換辦公室所使用的燈具，以推動能源減碳方案，2014年導入EWM(Extended Warehouse Management)與New Label系統，透過無紙化倉庫物流作業系統，每年節省用紙約20多萬張，減碳效果明顯。另外，文曄在包材回收利用上，透過優化訂單管理，有效回收原廠進貨紙箱，2022年已從2015年的48%提升至73%，同時，近8年更搭配總計超過800萬個回收箱使用，有效減少新包材之採購。

為達成每年減少3~5%的溫室氣體排放短中長期目標，文曄制定一系列具體策略及行動計畫，包括提高營運設施的能源效率、投資再生能源和儲能技術，以及鼓勵外包運輸車隊採用電動卡車等。文曄已於2023年在上海辦公室優先設置太陽能發電裝置，提升再生能源使用率。文曄並透過優先選擇對環境和人類健康影響較小的環保標章、節能標章等產品，積極實現綠色採購。文曄的2022年綠色採購金額達1,566萬元新台幣，較前一年成長5%。

除了每年減少3~5%的溫室氣體排放，將溫室氣體範疇一和範疇二的排放在2035年前降低50%，文曄還與客戶及其他利害關係人合作，開發創新解決方案來減少溫室氣體範疇三排放，以便掌握整個產品生命周期的碳足跡管理。