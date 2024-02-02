49歲鍾姓男子日前晚間騎機車遛狗，因未戴安全帽在梓官區中崙路上遭警方盤查，心虛下跳車佯裝要遛狗，警方見他渾身酒氣，對他實施酒測，酒精濃度達每公升0.34毫克，超過法定標準值，全案依公共危險罪嫌送辦，經查，鍾男去年12月才剛出獄，竟不到1個月又再度酒駕，這次已是他第6度酒駕被送辦。

高雄市岡山分局梓官分駐所於1月29日晚間在梓官區中崙路上巡邏時，見一男子騎乘機車未戴安全帽，於是上前盤查，男子渾身酒氣，因此對他實施酒測。

警方調查，鍾男下班後從家中騎機車外出，因下午其在工地工作有飲酒，外出買晚餐途中遇到巡邏員警，由於太過心虛趕緊跳車將機車停在路口，過程中鍾男自以為掩飾得很好，殊不知早已被眼尖員警發現異狀。

起初鍾男否認飲酒，並佯裝正要準備去遛狗，事後才承認下午工作時喝了2杯保力達，員警查出，鍾男此次為第6度酒駕，且於去年12月才剛出獄，不到1個月卻又再度酒駕，誇張行徑讓員警頻頻搖頭。

警方呼籲「酒駕零容忍」，警方將持續強力取締酒駕！切勿心存僥倖酒後駕車，避免肇事害人又害己。

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