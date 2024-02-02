18隻水牛移置台東長濱鄉後，當地附有廣大的荒廢農地供水牛吃草。（新北市高灘處提供／劉瑋晴新北傳真）

位在大漢溪樹林、土城一帶的水牛，多年前民眾於大漢溪放養進而野化的牛群，且有追逐民眾的紀錄，為維護民眾安全，新北市高灘處日前已洽請台東長濱鄉南溪社區發展協會理事長石清榮協助，順利於2024年1月3日移往台東由協會進行安置，高灘處於今(2)日前往探視確認牛群狀況。

高灘處長張修銘表示，高灘地所出現的野生水牛是多年前大漢溪民眾放養進而野化的牛群，因2023年曾有牛隻進入自行車道進而引發社會的關注，水牛野化後於發情期可能會有追逐行為，高灘處為避免牛隻影響於高灘地活動民眾的安全，前已請專家學者、動保處進行抓捕與安置討論，並依專家學者建議於園區牛隻常出沒處仿照陽明山於擎天崗設置避牛樁。

期間高灘處積極聯繫有經驗的養、抓牛相關人士，進行牛隻的誘捕，經過多天的牛隻棲地搜尋與追蹤，日前已抓捕到18隻大、小野化水牛，並於臨時圍欄圈養確定牛隻狀況穩定後，經處長張修銘和動保處長楊淑方一同監護上車過程，且安排具合格證照及有專業運送牛隻車輛的業者，於2024年1月3日分批運離大漢溪灘地，送往台東長濱鄉南溪社區發展協會來進行安置，讓牛群有安全的生活環境。

楊淑方表示，針對大漢溪野化水牛多次與專家學者開會討論如何調查及移置，為確保水牛與人車安全，移置過程中也由動保處獸醫師謝侑達依照「動物運送管理辦法」沿路跟車，確保動物在運送過程中有得到妥善處置及運送。

對於長期在當地鹿角溪棒球場舉辦球類活動的樹林棒壘球協會總幹事周文啟表示，自從水牛運離後民眾在園區內運動已不用在擔心隨時踩到牛糞或牛隻隨時衝出來，對於民眾的安全、球場設施維護及環境的整潔都有明顯的改善。

牛隻運送至台東後，屏科大教授裴家騏受高灘處委託於1月25日前往長濱鄉探視大漢溪移置牛隻生存狀態，他表示社區照顧得不錯，場地也很好，且台東縣政府有管理水牛的自治條例，會有專人不定期勘查牛隻狀態，後續夏天可以再持續追蹤瞭解。

高灘處提醒，水牛個性溫和但因未馴化的水牛可能會有互相追逐行為導致民眾驚嚇或意外，且大漢溪灘地內尚有數量不明的野化水牛，目前仍請專家學者持續進行周邊灘地的調查及必要的作為，以讓彼此共存。