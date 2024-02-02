SBL裕隆隊前球員吳季穎等10名球員集體簽賭，並透過組頭、友人協助下注，在場上邊打球、邊下注，不僅要贏球還要贏錢，士林地檢署2日偵結，依違反《運動彩券發行條例》等罪，起訴球員吳季穎、柯旻豪、邱忠博、李其恩、黃鉉閔、顏聞佐、班霸、周暐宸、陳品銓、吳祐任等10人，另外九太科技助教、組頭邱繼偉等5人賺取佣金，起訴詐欺罪。

檢方清查SBL裕隆隊對戰其他球隊比賽，發現自2022年12月27日熱身賽起到隔年4月30日期間，吳等人下注18場，其中7場利用離譜投籃、故意傳球失誤、刻意不傳球、故意遭抄截、罰球不進、傳球次數遽增、出手時機不合常理、故意運球出界等放水情形，打假球操控比數，並在場中以「走地」（賽事進行中各節比分為輸贏依據）方式下注簽賭。

檢方指出，由於裕隆隊實力本來就比其他隊強，吳等人操控分數，俗稱「過盤」。2023年4月30日裕隆對台銀隊比賽，在比賽前結束前2.2秒，裕隆隊以74比71領先3分，準備要贏得比賽，總教練邱大宗指示，最後一波進攻交由班霸灌籃，但因賭盤開出讓3.5分，若是灌籃加2分，不能確保最後贏超過3.5分，吳等人自行改變策略，由吳季穎投3分球，結果進球，最後裕隆以77比71分贏球，比分超過3.5分，吳贏得38萬1950，其餘組頭數萬元。

檢方更查出4月1日裕隆對台啤賽事，吳季穎賽前從自同僚翁嘉鴻處獲悉台啤可能故意輸球，在場邊指示前女友黃品瑄、球員透過九州娛樂網下注讓4.5分，最後比賽以87比69結束，裕隆隊大勝，吳贏得21萬多元。檢察官查出，吳等人下注後，在場上比賽見裕隆贏太多，就故意放水，縮小比賽差距，贏不夠就射3分。檢察官偵訊時，吳等人說有努力打球，讓裕隆贏得比賽，不承認藉著己身天賦，讓裕隆隊贏球贏的「剛剛好」，從中獲取上千萬賭資，檢察官痛批，影響球賽公正性且惡性重大。

檢方認定吳季穎等10名球員打假球，其中李其恩沒下場操縱比賽僅幫忙下注，與其餘組頭邱繼偉、組頭張曉悌、吳的同學邱廷昱、幫忙下注的游舜翔等人，因得知比賽早已被操縱，透過下注方式詐取財物，起訴詐欺罪。檢察官衡量吳季穎在偵查中全盤托出，追查出其他組頭以及球員，經檢察官事先同意，建請法院衡酌證人保護法規定，量處適當之刑責。