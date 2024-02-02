東森購物指出，目前以紅豆食府糖餅禮盒最熱賣，已破3千盒銷售，其次因應現代人注重健康觀念，核桃、堅果、減糖為主訴求的禮盒也較往年提升近4成買氣，另外美妝、保健及服飾也都有不錯的買氣表現。
疫情過後，保健意識抬頭，保健禮盒也成為年節送禮的熱銷伴手禮，據東森購物網銷售觀察，保健商品熱搜關鍵字排行依序為葉黃素、益生菌、酵素及膠原蛋白，春節送禮以高端大氣的人蔘、燕窩、靈芝禮盒最受歡迎。
農曆春節將近，網購年貨商機大增，東森(2614)集團的東森購物網觀察元月以來的過年買氣表現，年節禮盒銷售較去年成長5成以上。東森購物指出，春節期間不打烊！ 為提供客戶完善的購物體驗，東森購物一般商品仍維持正常出貨，不過，低溫商品及大型家電等，將配合協力廠商的安排，2月6日後的訂單將順延至春節過後進行配送。
東森購物指出，目前以紅豆食府糖餅禮盒最熱賣，已破3千盒銷售，其次因應現代人注重健康觀念，核桃、堅果、減糖為主訴求的禮盒也較往年提升近4成買氣，另外美妝、保健及服飾也都有不錯的買氣表現。
疫情過後，保健意識抬頭，保健禮盒也成為年節送禮的熱銷伴手禮，據東森購物網銷售觀察，保健商品熱搜關鍵字排行依序為葉黃素、益生菌、酵素及膠原蛋白，春節送禮以高端大氣的人蔘、燕窩、靈芝禮盒最受歡迎。
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