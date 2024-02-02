吉利擁有富豪的多數股權，而富豪將Polestar當作電動車子品牌來經營。但是現在富豪宣布，不再對Poestar提供資金。

Polestar以及其它規模較小的電動車製造商，正面臨開發電動車鉅額成本的壓力，但這將有利於財力雄厚，有能力持續承受財務虧損的公司。而全球電動車需求的放緩，更可能加劇淘汰弱者和連串整併的趨勢。

Polestar主要是生產高價的奢華電動車，該公司曾多次下調2023年交車目標，但最後仍無法達標。Polestar目前還需要13億美元，才能在2025年達到損益平衡。該公司自2022年6月上市以來，股價已跌87%。

吉利去年銷量約280萬輛，是富豪汽車的4倍多。董事長李書福希望擴大中國的出口，並且在西方擴大經濟規模。分析師認為，全資控制的Polestar可以因此受益，達成精簡投資和技術共享。

其它電動車廠例如Rivian、Fisker、Arrival、小鵬和Lucid都在掙扎於投資規模的擴大，例如Fisker在上個月談判了債務協定條款讓該公司可以與其他夥伴合作。

隨著電動車銷量成長放緩，以及財務損失增加，資本市場對電動車的興趣已經降溫。這也加劇了新創企業的虧損窘境，並讓傳統汽車大廠尋求政府補貼。

特斯拉執行長馬斯克在上周發出警告，指公司今年成長將放緩；隨後特斯拉市值一天之內蒸發了800億美元。該公司市值在2021年達到1兆美元高峰之後，目前已經減少了40%。

特斯拉和比亞迪在去年進行的價格戰，也讓許多實力較弱的電動車品牌擴大虧損，或是銷量減少。

在歐洲，Stellantis表示，它需要義大利政府提供更多補貼，以提高飛雅特(Fiat)工廠的電動車產量。義大利官員則表示，政府考慮入股飛雅特，以支援更多就業機會。

電動車產業已經變得更像達爾文主義，適者生存，不適者淘汰。那些宣布縮減電動車開支的公司，即宣布退場的公司，投資人表示歡迎。

富豪在周四表示，不再為Polestar提供資金，隨後股價大漲26%。

通用汽車執行長Mary Barra此前宣布放慢電動車和自動駕駛的支出，並啟動了100億美元的股票回購計劃。該公司股價自11月以來，已經上漲約50%。

摩根士丹利分析師Adam Jonas在周四一份報告中表示，通用汽車已經注意到，每天砸錢試圖成為「下一個特斯拉」，是行不通的。