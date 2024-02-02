經過亞錦賽熱烈風潮，台北大巨蛋2日正式對外營運，台北市政府表示，已收到大巨蛋的收費標準，未來將進行備查作業。台北市體育局證實，若以國內棒球賽事為例，台北大巨蛋每場租金最低為52.5萬元，再加上10%票房抽成，水電費另計，另外場租也會根據賽事項目、等級有所不同而有所增長。

台北大巨蛋2月2日正式營運，按照遠雄集團日前與北市府簽訂合約，須於正式營運前提出場租收費費率標準，並報請市府備查；依運動賽事為例，未來依照運動性質、門票等條件不同，收費也不一。台北市體育局今表示，遠雄提送的大巨蛋場地收費標準，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

體育局指出，另外除棒球以外的國內其他運動賽事，以及國際棒球賽事，場租皆為105萬元，另收10％票房抽成。

體育局重申，大巨蛋雖屬BOT案，但已要求遠雄針對棒球賽事訂定合理的場租收費標準，使重要的大型棒球比賽都有機會到大巨蛋舉辦。

去年10月，台北大巨蛋正式取得使用執照並舉辦比賽，廣受國人好評。其中去年11月2場測試賽，吸引1萬名觀眾到場觀看比賽，去年底更順利舉辦亞洲棒球錦標賽，中華隊一路闖進最終決賽，冠軍賽最終以0比1不敵日本收下亞軍，無緣賽會2連霸。

今年3月則將登場的「讀賣巨人90週年紀念賽」，亦在台北大巨蛋舉行，同時也是大巨蛋首次迎來國外職棒隊伍。另外，今年底的世界棒球12強賽，WBSC（世界棒壘球總會）也公布由台灣取得B組預賽主辦權，台北市將作為舉辦城市，比賽場地高機率會是台北大巨蛋。