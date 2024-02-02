今日的動土儀式由台灣三井不動產董事長久一康洋親自主持，並邀請台南市長黃偉哲、台南副市長葉澤山及市府長官代表，以及交通部鐵道局長 楊正君、台南在地民意代表等共同參與祈福祝禱工程順利。

MITSUI OUTLET PARK台南二期預定地將位於一期南側機車停車場部分區域展開，為地上四層建築。本二期開發案預定新增約50家專櫃，加上原有一期約190家專櫃後合計可達約240家專櫃，預定將於2025年完工開幕。

MITSUI OUTLET PARK 台南一期的設計概念「Gateway Park Tainan」，期望帶給第一次造訪台南的旅客，燃起對台南古都優美人文風景的讚嘆與雀躍心情，同時台南的熟客亦能再次感受古都風情的魅力。二期的設計規劃也與一期相互輝映，以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然元素，如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等等。