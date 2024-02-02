中部地區1名即將入獄的王姓男子，邀約年僅14歲國中女生（甲女）到汽車旅館，以「被關前要打一炮」與甲女性交，甲女因擔心懷孕，詢問學校老師而曝光，法官考量王男性交行為並未違反甲女意願，對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，判王男1年4月，王男上訴主張，因尿道發炎生殖器疼痛，否認性交，二審法官就其門診記錄，並無避免性行為醫囑，原審判決認事用法均無違誤，駁回上訴。

一審主文指出，王姓男子在2022年4月12日透過網路交友軟體「探探」，結識14歲就讀國中的甲女，王男為滿足一己性慾，與甲女相約彰化火車站前麥當勞碰面後，即駕車載甲女前往汽車旅館，王男以「被關前要打一炮」表達性交意願，甲女見王男脾氣不是很好，因此順從其意完成性交。

事後甲女擔心懷孕，趁上音樂課時詢問老師，老師見事態嚴重層層通報，並啟動相關輔導機制，並通知家長帶甲女前往驗傷，醫院通報警方，循線查獲王男，一審法官認王男並未違反甲女意願，犯罪手段尚屬平和，並無相類前科，其行為時年紀尚輕，量處有期徒刑1年4月。

王男不服判決提起上訴，主張在2021年8月20日因詐欺案羈押看守所期間，曾因皮膚及陰囊濕疹就診，且事發前就因排尿疼痛及尿道有分泌物，導致生殖器疼痛就醫，時間長達3、4個月，否認與甲女性交。

二審法官審理，王男因尿道炎或淋病就診時點，故其在就診當時主訴排尿疼痛、有尿道分泌物之情有約3、4個月等詞，不無可能是刻意為之，用以逃避可能發生之刑責，自難以此執為其有利認定之依據。

法官認為，王男未與甲女或其家人達成和解，事後亦未表示悔意或彌補損害等舉措，難認具良好犯後態度，惟甲女及其父親未提告，王男行為時並未違反甲女意願，犯罪手段尚屬平和，此前並無相類之前科判刑紀錄，原審量處有期徒刑1年4月，認事用法均無違誤，維持原判，仍可上訴。

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