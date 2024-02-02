電鍋底部常會留下焦黑痕跡，如果沒清洗乾淨就繼續料理，不但會飄異味而且更耗電，家事達人陳映如教大家清潔方法，先用洗碗精將內部油汙洗掉，接著加水至7分滿，並放入30公克檸檬酸，按下開關煮沸後靜置2小時，洗完鍋內立刻煥然一新。

陳映如在臉書發文指出，準備佛跳牆、雞湯等年菜都會用到電鍋，記得先檢查外鍋內部有沒有髒髒的，建議大家可以先用洗碗精把鍋子洗一下，清除裡面的油汙，再用檸檬酸將白白霧霧的水垢洗掉。

陳映如說明清潔方式，在電鍋加冷水至7分滿，接著倒入30公克檸檬酸，按下開關煮沸，煮完後靜置2小時，最後把水倒掉再用海綿稍微刷洗就乾靜溜溜。

台電曾表示，用電鍋料理若湯汁溢出，經過反覆加熱就會變黑變黃，汙漬長期附著於底部會影響發熱效率，導致料理時間變長，更耗電；除了用檸檬酸清洗之外，也可以倒入白醋用同樣方法清潔。台電提醒，不要把電鍋拿去沖水或整台泡水，可能造成故障或觸電。