近日大陸網上瘋傳一段影片，一名年輕妹子在直播時將一隻小貓放到嘴中啃咬，貓咪發出淒厲哀嚎，甚至有看過影片的網友表示，小貓的骨頭在當下還發出嘎吱嘎吱的聲音。該女子事後道歉，自己是因為喝醉了，才會做出失去理智的行為。然而對於她的解釋，網友並不買單，紛紛怒轟「還是人嗎」？

據陸媒《新聞晨報》昨（1）日報導，該起虐貓事件是發生在1月30日，從網友提供的直播錄影可以看到，妹子將貓咪頭部放到嘴裡咀嚼、啃咬；小貓無力反抗，只能不斷掙扎、慘叫。

大陸一名妹子在直播時生啃貓咪。（圖取自微博牧牧的PU）

該報導還提到，看過直播的網友透露，小貓臉都被咬爛了，到最後只剩下抽搐的反應，以及光是看影片就能聽到小貓撕心裂肺的慘叫，跟骨頭發出嘎吱嘎吱的聲響。

該名妹子事後表示，開直播的時候喝多了，已經喪失理智，隔天回看影片，都覺得自己的行為很變態。她稱，網友的批評是正常的，並強調自己有長期收養流浪貓，並給流浪貓找家。她最後還鄭重表示，「以後再也不會發生類似的問題。」同時從道歉影片可以看到，該隻被咬小貓還存活。

對於該起啃貓事件，大陸網友紛紛表示，「我看著她，感覺下一秒就要變異出去吃人了」、「為了流量沒有底線，網路清朗，刻不容緩」、「這姑娘怎麼回事？整個人就看著不正常啊」、「博取流量也不必這樣」、「這是返祖了吧」、「不是喝多了，應該是嗑多了」、「太可怕了，直播引人不適」。

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