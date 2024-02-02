嘉義市新建西區區政大樓，今天由市長黃敏惠偕各界動土。（廖素慧攝）

嘉義市斥資4.6億在友愛路新建西區區政大樓，今天動土祈福，施工期約3年，市長黃敏惠再次向中央喊話「兌現鐵路高架化中央全額負擔、輕軌建設的承諾」；立委王美惠允諾會繼續向中央爭取，為地方建設不分黨派共同努力。

嘉義市斥資4.6億在友愛路新建西區區政大樓，今天動土，市長黃敏惠再要求中央兌現蓋輕軌、鐵高經費全額負擔的承諾。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，「嘉義市不缺計畫，缺的是中央的關愛」，市府團隊一直很努力提計畫，希望中央與地方攜手合作，西區區政大樓市府自籌3億多元，嘉義市財政紀律好，但鐵路高架化負擔還要增加9.88億，負擔很沉重，還是要請中央兌現全額負擔的承諾。

嘉義市在友愛路新建西區區政大樓，今天動土，市長黃敏惠偕各界祈求工程順利。（廖素慧攝）

黃敏惠說，新的西區區政大樓周邊有幼銀共享的寶智大樓、僑平國小、婦女館、公36，整個區域發展，未來輕軌進來就能連接世賢路、自由路等聯外道路，還有北港路也推動區段徵收了，再延伸至嘉北車站區，「西區大發展」計畫的雛形出來了，打造好嘉義市生活圈，也能帶動鄰近縣市產業園區發展，請中央多支持嘉義市的建設。

王美惠說，雖然不同黨，但會與市府合作，爭取中央資源，共同為地方建設打拚，鐵路高架化經費、輕軌都會持續爭取。

西區區政大樓基地位在友愛路，僑平國小東側，面臨30公尺寬的友愛路，是竹圍子段289-7、289-12、293-2、292-5等4筆土地，面積1775平方公尺（約536.9坪），將興建地上7層、地下2層，作為區政、戶政、公共托嬰中心、托育資源中心等用途。

嘉市府西區區長柯國振指出，西區區政新建大樓工程總經費4億6779萬元，中央補助1億5791萬元，其餘3.09億餘元市府自編配合款，2023年共辦理6次招標，5次流標，第6次才決標，決標金額3.96億元，施工期約900個日曆天，預計2026年底完工。