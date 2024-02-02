世上或許存在許多無法以科學現象解釋的怪事。一名男網友日前透過網路發文，自稱他靈異體質較重，因此每晚夜幕低垂後，經過台中一中商圈擺放各式娃娃機的某區域，總能看見許多鬼魂在旁遊蕩。貼文發布後，掀起一陣熱議，有網友對此認為半信半疑，並表示：「不過那種娃娃有形又放在路邊，會吸引靈體也是蠻合理的。」

一名男網友在網路社群Dcard以「夾娃娃機其實晚上引來很多鬼在旁邊遊蕩」命題貼文，他稱自帶靈異體質，近期路過一中商圈時，看到許多琳瑯滿目的夾娃娃機，由於當下已經入夜，因此總能看見許多阿飄環繞在娃娃機旁。

貼文曝光後，有不少網友舉出類似經歷並表示，「有次我在排某間火鍋店時去旁邊的夾娃娃機店逛逛，結果走著走著突然超不舒服的，雖然是個麻瓜但直覺是碰到那些東西了」、「水利大樓樓下廁所，我朋友有陰陽眼看得到，他說廁所很多」、「那會跟著夾娃娃的人回家嗎？」、「半信半疑，不過那種娃娃有形又放在路邊，會吸引靈體也是蠻合理的。」

對此，也有網友無奈笑稱：「一直夾不到還內丟跟摸摸爪真的蠻靈異的，嚴重懷疑台灣的夾娃娃機店，都有這種情況，需要驅魔。」。

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