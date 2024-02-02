2024中法台維斯盃世界組總決賽資格賽3日在台北網球中心點燃戰火，2日舉行抽籤儀式，由台北市長蔣萬安抽出，中華隊第一點單打將由許育修打頭陣，將碰上法國范阿斯切（Luca Van Assche）。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，每年都吸引世界頂尖男子好手披上國家隊戰袍，中華隊首度前進世界組總決賽資格賽，將在主場迎戰法國隊，力拚擠身世界16強中。

今天抽籤儀式由蔣萬安代表抽出，周六第一點單打由許育修打頭陣，第二點單打交給吳東霖，對上男單世界排名第17的馬納里諾（Adrian Mannarino）。

周日第三點雙打，中華隊由杭州亞運金牌組合許育修／莊吉生連手，迎戰馬俞（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin），第四點單打中華隊再交給許育修，迎戰馬納里諾，第五點單打則是吳東霖交手范阿斯切。

中華隊總教練張孝雍表示，排點主要是看這幾週訓練下來球員的狀況而定；中華隊5位球員也都蓄勢待發，希望能在滿場國人面前獻技。莊吉生用招牌的台語夾雜英文說：「看到門票已經售完覺得很棒，每一年我們都要飛到很多國家比賽，能在大家面前比賽感覺很好。」

莊吉生繼續說：「跟法國隊比賽是很大的挑戰，看他們的排名就知道，但我覺得我們隊年輕的在這裡，work 就hard（很努力），我覺得我們這隊很棒。」而將碰上剛在澳網止不男單16強的馬納里諾，吳東霖不害怕，「大家都是一樣，要把球打過往，平常心，做好心理跟體能準備，把平常訓練跟自己特色發揮出來。」

吳東霖也提到，之前就有針對馬納里諾為假想敵做訓練，也知道他不容易輕易被解決，來回拍數都會增加，也因此在訓練時特別針對體能做調整，「希望能在比賽中收到好的效果。」