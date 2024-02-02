全球地緣政治變動下，「美國製造」帶動製造業回流，而墨西哥在美國「近岸外包」政策下前景走俏。美國德州、亞利桑那州、墨西哥及鄰近的州產業聚落匯聚，美南墨北正形成一個新的世界級製造中心，目前已是全球企業布局重點地區。外貿協會於2023年辦理「美墨商機開發旗艦團」獲得美國及墨西哥企業及政府單位廣大迴響，今年再促進台美合作及協助台灣企業在韌性供應鏈中掌握新契機。

美南的德州土地面積與人口數皆為全美第二大州，德州經濟發展集團(Texas Economic Development Corporation)曾形容「如果德州是一個國家，將是世界第九大經濟體，領先澳洲、墨西哥、西班牙和俄羅斯。」

外貿協會供應鏈布局—他山之石系列市調報告指出，德州是2023年美國自全球進口金額第二大的州，也是全美自台灣進口金額第二大州，主要進口品項資通訊設備、汽車零配件、半導體及相關組件等，可為我國優勢產業拓銷重要據點。

新墨西哥州除了生氣蓬勃的古老文化外，其位處美國西南邊，為北美供應鏈的重要環節，也是進入中南美洲市場的重要門戶。該國汽車、電子產品製造為其重要產業，相關原料、零組件仰賴全球化貿易的供應，需求旺盛；本次擇定拓銷據點新萊昂州，為墨西哥靠近美國德州邊境的工業群集中心，其首府蒙特雷有墨西哥矽谷之稱，涵蓋汽車、電子資通訊等產業，2022年更以全墨4.5%的人口貢獻墨國超過8%的GDP，值得我國出口業者關注。