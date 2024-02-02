竹南鎮五穀宮今年引進最新科技光明燈。（謝明俊攝）

竹南鎮五穀宮新任主委張淑芬今年引進最新科技光明燈，直接透過觸控螢幕就可完成點光明燈程序。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮五穀宮擁有全台最大神農大帝神像，高達46公尺，是早年農業時代頭份市及竹南鎮閩客聚落最重要的信仰中心，五穀宮新任主委張淑芬為了提供信眾全新明亮的光明燈、太歲燈及五穀大帝庇佑燈，特別引進最新電腦智慧投幣式光明燈，結合全新設計的平安瓶、無事牌等，在新春來臨前庇護信眾未來一年平安順遂，賺大錢。

竹南鎮五穀宮新任主委張淑芬今年引進最新科技光明燈，信眾很容易就可找到自己的光明燈。（謝明俊攝）

五穀宮以稻穀供奉神農大帝，分送信眾來保佑豐登平安。（謝明俊攝）

竹南鎮五穀宮位在新南國小旁，廟宇建有一尊巨型神農大帝神像，民眾在搭乘山線火車時，朝東方就可見到這尊巨大神像，成為五穀宮最大特色。過去五殼宮因位處客家人及閩南人居住聚落之間，掌管傳統農事興旺，所以當初五穀宮是由在地客閩人士共同出資興建，後來明訂五穀宮的主委由客、閩人士輪流出任，以4年為期。

竹南鎮五穀宮新任主委張淑芬重新設計無事牌及平安瓶，提供信眾保佑來年平安賺大錢。（謝明俊攝）

苗栗縣副議長張淑芬去年接任五穀宮的客籍主委後，積極提供信眾全新的服務，針對信眾最大宗需求光明燈、太歲燈、平安燈等，引起最新科技投幣式光明燈系統，信眾到廟裡直接透過智慧觸控式螢幕操作輸入選擇個人資料及光明燈座置，不到3分鐘就可以點亮自己的光明燈，讓信眾點光明燈不用再勞師動眾大排長龍了。

張淑芬為了讓神農大帝能保佑信眾一年平安，將五穀宮傳統的無事牌，全新改版訂製新款無事牌。過去供奉農神大帝，都會以當年新穀由農神大帝手持，經過加持後分送信眾保佑豐收平安，五穀宮特別改以小型玻璃瓶裝盛加持後稻穀，稱為平安瓶，保佑來年豐收平安。

五穀宮無事牌最初的來歷，是出自明末玉雕大家陸子岡所雕的玉牌，其中一款玉牌無一紋飾，取其「無飾」的諧音，被命名為無事牌，寓意著驅邪免災、平安健康。佛說無即是有，什麼都沒有就代表什麼都有。所以「無事牌」被當作「許願牌」、護身符被大家爭相擁有。信眾把願望或祝福許在「無事牌」上，願望就能變成現實，並且守護一生。