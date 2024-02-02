紅髮艾德去看黃色小鴨，也開心跟粉絲合照。（寬宏藝術提供）

紅髮艾德飆唱百億神曲 把「TAIWAN」穿上身嗨翻5.6萬人 #紅髮艾德 #高雄 #演唱會 #神曲 #唱 #TAIWAN #衣服 #嗨翻 #親切 #寵粉

32歲英國百億串流創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）二度蒞臨台灣，將於本週六（3日）在高雄世運主場館舉辦「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」，昨（2日）飛達高雄，多位歌迷到場接機，他也平易近人來者不拒，今更前往高雄港和知名的黃色小鴨合照。

紅髮艾德不僅打卡經緯度座標，還把自己代表作〈You Need Me, I Don't Need You〉中的歌詞「They say I'm up and coming like I'm fucking in an elevator」中的「fucking」改成「ducking」，相當逗趣，更再度親民地曬出粉絲與自己的合照的可愛樣貌，直呼「他們抓到我了（They got it）」。

紅髮艾德演唱會門票一開賣就秒殺售罄，今主辦單位再宣布釋放舞台搭設保留區域票券，更多購票資訊請洽寬宏售票系統。