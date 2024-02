紅髮艾德去看黃色小鴨,也開心跟粉絲合照。(寬宏藝術提供)

紅髮艾德飆唱百億神曲 把「TAIWAN」穿上身嗨翻5.6萬人 #紅髮艾德 #高雄 #演唱會 #神曲 #唱 #TAIWAN #衣服 #嗨翻 #親切 #寵粉

32歲英國百億串流創作歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)二度蒞臨台灣,將於本週六(3日)在高雄世運主場館舉辦「Ed Sheeran +-=÷ × 2024 TOUR」,昨(2日)飛達高雄,多位歌迷到場接機,他也平易近人來者不拒,今更前往高雄港和知名的黃色小鴨合照。

紅髮艾德不僅打卡經緯度座標,還把自己代表作〈You Need Me, I Don't Need You〉中的歌詞「They say I'm up and coming like I'm fucking in an elevator」中的「fucking」改成「ducking」,相當逗趣,更再度親民地曬出粉絲與自己的合照的可愛樣貌,直呼「他們抓到我了(They got it)」。

紅髮艾德演唱會門票一開賣就秒殺售罄,今主辦單位再宣布釋放舞台搭設保留區域票券,更多購票資訊請洽寬宏售票系統。