警方查緝毒品 嫌犯跳水溝逃逸卻卡泥成甕中鱉

新北市海山警分局偵查隊偵辦毒品案，至新莊區承德街搜索27歲吳姓男子住處，吳男聽見有人撞門，誤以為是仇家來尋仇，急忙打開後門，跳進大排水溝企圖逃逸，結果身陷淤泥，動彈不得。員警進屋搜索時不見人影，見後門開啟前往查看，才見吳男受困排水溝。警方協助吳男脫困，並特許他先去洗澡清理髒汙，再將他帶回偵訊。

吳男向警方解釋，因為前幾天朋友的女朋友被人偷摸屁股，為了幫朋友出氣，所以糾眾把對方痛毆一頓。今突然聽見有人撞門，以為是對方來尋仇，所以才想要逃跑，沒想到誤判排水溝的深度和淤泥厚度，一跳下水溝，下半身就緊緊卡在淤泥中，成了甕中之鱉。

海山分局偵查隊幹員會同霹靂小組於1月29日持拘票及搜索票至新新莊、樹林等地區查緝毒品，共計查獲犯嫌主嫌25歲林姓男子等11人，查扣毒咖啡包250包、K他命25包、大麻4包、笑氣鋼瓶4支、電子磅秤2台及疑似贓款5萬3000元等證物，偵訊後全案以毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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