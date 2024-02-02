為因應2050淨零排放目標願景及加速改善空氣品質，台北市政府今（2）日公告「台北市政府113年至115年電動機車補助計畫」，除提高淘汰老舊燃油機車換購電動機車補助金額，並放寬出廠滿10年以上的老舊機車可申請補助，再針對二行程機車及中低收入戶額外加碼，中、低收入戶民眾淘汰二行程機車換購電動機車最高可獲補助4萬1800元。

台北市環保局表示，邁向2050淨零轉型，北市府以2030年新售電動機車占全年機車銷售量達35％為目標，每年預計編列1.565億元，持續補助市民購買電動機車，除提供新購及汰舊換購電動機車補助外，具有中低及低收入戶身分者，可再額外加碼補助1萬元。

環保局指出，此外為加速淘汰二行程機車，本次公告新增對於二行程機車汰舊換購電動機車額外加碼3000元，若純淘汰二行程機車也提供補助通勤月票2個月（2,400元方案），以鼓勵民眾使用大眾運輸系統。

環保局補充，北市府於2021年率全國之先公告3年電動機車補助計畫，受到市民朋友熱烈迴響，推動成效良好。依交通部統計，北市2023年底電動機車設籍數累積計8萬3428輛，設籍比近9％，電動機車新售比近19％，皆為全國第一。

環保局表示，本次計畫也放寬淘汰老舊機車換購年限，由原先限定出廠日期為2007年6月30日前的1至4期老舊機車，放寬至出廠滿10年以上老舊機車即可申請補助，新增二行程機車相關補助，期望能加速淘汰老舊機車，並減少空氣汙染，預計2024年至2026年可減少非甲烷碳氫化合物(NMHC)191公噸、PM2.5減少4公噸、氮氧化物(NOX)減少43公噸。

環保局也提醒市民朋友，除了前述北市府提供補助外，環境部針對汰舊換購電動機車也有提供減空污及減碳相關抵換補助，可至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」申請，響應淨零排放又可領補助，也期望民眾與市府攜手共同邁向永續零碳台北。