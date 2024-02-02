李沛綾受訪談離婚心境百感交集。（林淑娟攝）

《愛的榮耀》演員李沛綾、吳皓昇、陳熙鋒、何豪傑、苗真、陳又榕、胡嘉愛到迪化街送紅包袋。（民視提供）

8點檔女星李沛綾2005年嫁給台中大地主老公後淡出演藝圈，2023年復出拍戲，她1月中證實去年已與經營民宿多年、負債壓力沈重的前夫協議離婚，她今（2日）與民視8點檔《愛的榮耀》演員吳皓昇、陳熙鋒、何豪傑、苗真、陳又榕、胡嘉愛前往霞海城隍廟發送過年紅包袋，受訪過程中她一度感慨哽咽落淚，百感交集地說：「這是我單身的第一個過年。」

《愛的榮耀》演員苗真、李沛綾、胡嘉愛、陳又榕到迪化街送紅包袋。（民視提供）

吳皓昇、陳熙鋒、何豪傑到迪化街送紅包袋。（民視提供）

來到霞海城隍廟，被問有跟月下老人拜拜求姻緣嗎？李沛綾表示：「現在就是把心放在事業上比較重要，一定要把自己強大起來，才有辦法照顧小孩。」至於會不會希望未來有另一半？她笑說：「還是會希望囉！」講完她突然哽咽，感嘆「這是我單身的第一個過年」，回想過去結婚18年，每年過年都要台中、台北車程往返，除夕回婆家一早下廚房處理拜拜事宜，「終於今年不用耶，我好開心！也很感恩過去婆家照顧，不用這麼奔波也是好事啊。」

《愛的榮耀》演員李沛綾、吳皓昇、陳熙鋒、何豪傑、苗真、陳又榕、胡嘉愛到迪化街送紅包袋。（民視提供）

《愛的榮耀》演員李沛綾和同劇演員到迪化街送紅包袋。（民視提供）

李沛綾坦言，離婚這件事，並沒有先跟爸媽告知，爸媽也是看到新聞才知道，「今年第一次回父母家過年，比較擔心他們感受。自己是牙一咬就過，父母會擔心子女，可能會不捨，覺得女兒怎麼在除夕夜出現。」她也大方祝福以前婆家，各自都會越來越好。

吳皓昇好同劇演員到迪化街送紅包袋。（民視提供）

《愛的榮耀》演員李沛綾、吳皓昇、陳熙鋒、何豪傑、苗真、陳又榕、胡嘉愛到迪化街送紅包袋。（民視提供）

《愛的榮耀》演員李沛綾、吳皓昇、陳熙鋒、何豪傑、苗真、陳又榕、胡嘉愛到迪化街送紅包袋。（民視提供）

她劇中老公吳皓昇誇讚李沛綾即便面對人生難關，工作上都沒有被影響，劇組大家都是看新聞才知道。 苗真也說：「每次看到沛綾姐都笑嘻嘻，很心疼，她其實很努力。」李沛綾則說，人脆弱時最怕被安慰，當時只要一句「加油」她可能就會淚崩，但大家都給她很大空間，完全沒有過度關心，或是提起這件事，「我不喜歡帶負面情緒給大家，希望帶給大家陽光正面一面，工作時也不跟小孩通電話，完全很專注，回家才處理家裡的事。」

前夫傳有巨額債務，李沛綾離婚後獨自扛起經濟重擔，扶養一對子女，她說自己現在有電視台的照顧，經濟狀況會越來越好的。至於對方是否有處理好債務問題，她根本不了解，也不清楚他的負債狀況有多嚴重，結婚18年對前夫的經濟狀況都無所悉，「我的觀念是，如果是兩個人共同創業、彼此知道對方投資做些什麼，遇到失敗、經濟不好一起賺錢還債，這我很認同。但這10幾年，我不知道對方債務在哪，我到現在還是不清不楚，都是他口頭告訴我，沒有單據，那我沒辦法跟你共同承擔這個債務，因為還有孩子，我要先穩住。」

談及新年新希望，她說「回歸到自己，希望自己內心更強大更勇敢，很快平靜度過這一切，希望大家愈來愈好，這部戲每個人都好、一起往上提升賺錢。」

吳皓昇說他前陣子飾演的角色在劇情中剛好要量血壓，一量才發現自己也有高血壓，「低的那個（舒張壓）快120，一開始還以為是道具不準，後來去藥局買血壓計，藥劑師一量說不行、很危險，馬上建議我去看醫生，後來去看醫生，醫生也說我不吃藥不行！幸好現在吃藥有控制住」，一年四季都穿短袖短褲的他開始懷疑自己是否因為高血壓才這麼不怕冷，所以他的新年希望是把自己健康顧好，希望可以至少陪伴女兒多大學畢業。

何豪傑說，他小孩大了、要考大學，最近現跟老婆、小孩一起談代言，希望可以拍攝順利、受到喜歡。主持人出身的胡嘉愛說，今年過年會連續5天主持大型祈福活動，希望2024有些時間回歸活動主持，演技的部分就還在努力中，希望一切順利、家人平安、身體健康最重要。苗真也說身邊很多朋友身體出狀況，她會趁著現在劇中角色休息去做檢康檢查，希望趕快回來《愛的榮耀》。