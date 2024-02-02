為改善關埔地區及竹科園區周邊長期交通壅塞困境，新竹市長高虹安上任後積極推動光埔二期自辦市地重劃區內，慈濟路、關新路延伸段道路工程，市府積極協調、履勘及確保公共設施工程品質下提前2年通車，2日上午11點起全面開放，可望有效分散埔頂路及慈雲路部分車流。

高虹安2日上午前往慈濟路及關新路視察，她說，慈濟路及關新路延伸段原預訂2025年底「光埔二期自辦市地重劃區重劃工程」完工，為及早紓解關埔地區交通壅塞困境，市府積極與重劃會協調，努力克服施工困難，提前開通慈濟路及關新路延伸段道路。

市府於去年12月29日及今年1月19日辦理前後二次交通勘驗，檢查道路工程及相關設施，確認缺失改善完成已達通行標準後，於農曆春節前開放通行，讓市民朋友提前感受便利的交通建設成果。

高虹安也指出，關新路延伸段僅施作至竹市轄內柯子湖溪左岸防汛道路，因右側為新竹縣轄管土地，故未能直接跨縣市銜接公道五路，市府於去年4月起主動透過新竹縣市溝通整合平台與竹縣府協調，同年7月亦向內政部國土管理署提出書面建議。

市府盼將柯子湖溪以東竹縣轄區內部分農業區，透過都市計畫變更為道路用地，接續向東開闢連接關新路延伸段至公道五路，直接串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區，建設大新竹生活圈交通路網。

慈濟路及關新路延伸段2日通車，市府地政處指出，為避免交通動線衝突，慈濟路延伸段目前僅開放右進右出功能，待光埔二期自辦市地重劃區完工驗收後，再開放直行與左轉功能。至於關新路延伸段僅銜接至柯子湖左岸防汛道路，因防汛道路及跨河陸橋現況狹窄難以迴轉，將與經濟部第二河川局及竹縣府商議配套措施，目前禁止大型車輛進入。

地政處說明，光埔二期自辦市地重劃區開發總面積約97公頃，目前工程進度約50％左右。除此次提前完成的慈濟路、關新路延伸段外，未來將接續辦理慈祥路延伸段、埔頂路與關東路拓寬、台鐵內灣支線下方平面道路（關東路300巷）改道及光復路一段30巷等多條計畫新闢道路及既有道路改道工程。