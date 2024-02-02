雲林縣口湖鄉昨天也民眾放鞭炮慶祝韓國瑜當選立法院長。（民眾提供）

雲林縣長張麗善2日表示，期盼也是雲林人的韓國瑜協助推動重大建設。（周麗蘭攝）

第11屆立法院長選舉1日舉行，國民黨韓國瑜、江啟臣勝出，雲林縣長張麗善2日難掩喜悅說，昨天看開票「驚心動魄」，非常緊張，隨著一票一票開出來，內心就喜悅了，她相信國民黨一定會在國會扮演好符合全民期待的監督力量。

張麗善說，國民黨在立法院一定會扮演非常重要監督的力量，這股監督的力量絕對要符合全民的期待。

她接著說，雲林縣還有很多重大建設希望韓院長能協助，他也是雲林人，期盼行政部門一起來為偏鄉、弱勢、資源比較不足的縣市促進發展，全台各縣市都應與直轄市一樣並駕齊驅，可以依照各自的需求發展，雲林縣也希望能創造就業機會留住年輕人，改變國家政策導致資源不均而造成人口移動的現象，南部縣市都非常辛苦。

立法院昨（1日）舉行正副院長投票，開票結果韓國瑜獲54票過半數當選院長，雲林縣有熱情民眾及民代立即放鞭炮，斗六市民代表林益豪開小卡車擺放「賀韓國瑜當選立法院長」字樣的鞭炮，專程到斗六公所前放炮抒發心情。