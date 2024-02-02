長達17米的大型鯰魚從觀眾頭頂上飛過，帶給觀眾超脫鏡框式舞台的臨場震撼。（曹婷婷攝）

「明華園戲劇總團」擔綱演出開幕大戲《媽祖》。（曹婷婷攝）

明華園彩排吸引民眾爭睹。（曹婷婷攝）

2024台灣燈會安平燈區將於3日盛大開展，「明華園戲劇總團」擔綱演出開幕大戲《媽祖》，出動321位演職人員準備這齣10年經典壓箱大作，彩排即已吸引不少民眾圍觀爭睹，明晚將由賴清德副總統主持啟燈儀式，為2024台灣燈會揭開序幕。

台南市政府今天舉辦《媽祖》開幕彩排記者會，市長黃偉哲表示，2024台灣燈會明天即將在安平燈區啟燈，謝謝交通部觀光署與南市府合作，成就璀璨的台灣燈會，也謝謝明華園能夠在明晚燈會開展時演出十年一期的鉅作《媽祖》。

他提到，台南有很多廟宇祀奉媽祖，也有許多媽祖的信徒，相信很多民眾都迫不及待想欣賞，祝福明天燈會啟燈順利、演出成功。

明華園戲劇總團長陳勝福指出，《媽祖》大戲有別一般傳統戲劇表現，劇情著重在媽祖成仙之前；表演形式強化舞台、空中及觀眾席三度立體空間之環場戲劇效果營造，同時嵌入運用現代劇場、電影製作技巧，以國際級歌劇高規格演出，並在有限空間創造出無限寬廣境界，堪稱是台灣表演藝術界創舉。

文化局表示，台灣燈會長期作為展現台灣多元文化與傳統藝術的重要平台，2024年由台南舉辦，並選擇安平作為燈區之一別具歷史意義，也宣示台南400系列文化行動盛大揭幕。

明園華總團顛峰鉅作《媽祖》開幕大戲，以天地為舞台，運用雙花道、雙升降舞台以及超過13層樓的高空表演，將觀眾席包覆成令人摒息的環場表演場域，同時設計一條長達17米的大型鯰魚從觀眾頭頂上飛過，帶給觀眾超脫鏡框式舞台的臨場震撼。

文化局說明，《媽祖》光是幕後技術人員就動員將近50人，總計動員超過300名幕前幕後演職員。此外本次也邀請台南安平天后宮神將隊及哨角隊、世運武術金牌得主彭偉群率領的台北市立大學技擊運動學系武術隊、台中青年高中舞蹈班共同參演，整齣戲結合趣味、驚喜，藝術，視聽效果震撼。