外科醫師部立苗栗醫院外科醫師陳雁捷以腹腔鏡橫隔膜疝氣修補術、根治性全胃切除術兩項手術治療替鍾姓老婦治療。（部苗提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣一名81歲鍾姓老婦，出現腹痛、噁心及嘔吐等症狀，由診所轉至衛福部苗栗醫院就診，經診察並安排胃鏡檢查、病理組織切片及電腦斷層檢查後，發現該患者同時有胃橫膈膜疝氣及早期胃癌問題，經轉介外科醫師陳雁捷陸續完成腹腔鏡橫隔膜疝氣修補術、根治性全胃切除術兩項手術治療，術後回復良好。

部苗表示，這名鍾姓老婦和家屬，對被診斷出胃橫膈膜疝氣及胃癌問題，頗感意外，且考量年事己高，原本抗拒接受手術積極治療，幸經陳雁捷鼓勵，並啟動苗醫癌症團隊會議共同討論制定治療計畫，邀請病患和家屬參與，在陳雁捷詳細說明分階段性的治療計畫，及各階段處置方針，並逐一解說患者和家屬提出的疑問後，讓病患及家屬有勇氣抗癌，並決定在部苗接受手術治療。

期間麻醉團隊、癌症個管師和營養師等醫療人員介入，適時提供了專業性評估和諮詢衛教，也使病患及和家屬感受到支持與溫暖。鍾姓老婦於一月初住院，陸續完成腹腔鏡橫隔膜疝氣修補術、根治性全胃切除術兩項手術治療，並順利康復出院，日前返院回診，恢復情況良好。

陳雁捷說明，患者手術第一階段採用腹腔鏡橫隔膜疝氣修補術，術後疼痛輕微，恢復速度快，傷口美觀，以解決橫膈膜疝氣的問題。手術後再次進行全面性胃癌期數評估，制定下一階段的治療方案；第二階段實行根治性全胃切除術，以確保完整地治療胃癌。

陳雁捷指出，以橫隔膜疝氣這個疾病的類型與嚴重程度，一般來說會分成四種種類，絕大多數病患會以胃食道逆流為主要症狀，且多數能靠藥物妥善控制，手術治療介入時機，一般會是藥物無法控制症狀，亦或者是崁頓性疝氣造成消化道阻塞。

陳雁捷表示，早期胃癌定義為癌細胞位於黏膜層與黏膜下層，尚未侵犯到肌肉層與漿膜層，切除治療能得到較好的預後。但要注意的是，此期病患大多數沒有明顯症狀，容易錯失早期胃癌治療時機，鍾姓老婦能在經驗豐富的腸胃科醫師細心檢查下，揪出了早期胃癌，及早接受兩階段手術除患，非常幸運。