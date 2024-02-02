民進黨中評會昨除名開除50位違紀人員黨籍，包括前立委郭正亮、Linbay好油林裕紘、周榆修等人。民進黨發言人吳崢今受訪否認選後清算表示，這並非選後清算，既然有人選擇政治上加入其他政黨，民進黨相應處置把該走的程序走完。

吳崢今早受訪指出，除名50人不是選後清算，而是把該走的程序走完。被除名者有些人接受民眾黨提名，民進黨規定很清楚 不接受雙重黨籍，既然選擇政治上加入其他政黨，民進黨相應處置，就是把程序走完。

民進黨中評會昨針對2023年第十一屆全國不分區立法委員選舉違紀參選及退黨參選案、各縣市黨部違紀除名案，及2022年九合一違紀參選案、九合一違紀助選除名案等四項討論案，經會議討論全數無異議通過做出一致決議，50位違紀人員予以除名開除黨籍，37位違紀人員予以停權一年處分。

50人除名名單包括：

全國不分區(4)：

吳家慶、麥玉珍、蔡豐州、周榆修

各縣市黨部自動評議除名案(10)：

李麗卿、洪智坤、郭正亮、蔡沐霖、陳右豪、林裕紘、曾睿涵、李榮盛、黃麗貞、黃文峯

2022年 鄉鎮市長、縣議員違紀(29)：

黃盛祿、宋鴻鈞、李龍飛、蔡長昆、林明進、張揚科、蔡建漢、楊秀文、古佳川、林碧乾、湯文生、沈商嶽、張雪屏、陳亞麟、趙文俊、蘇孟婕、鍾詔元、蕭禾秦、張榮傑、沈德茂、林聰池、沈信雄、張芷珊、江信賢、鄭乾龍、洪長青、黃立達、

何進輝、陳嘉雯兩位以他黨違紀參選里長。

2022年九合一選舉各縣市黨部違紀助選自動評議除名案(7)：

吳文通、張永昌、唐璟誼、江益彬、徐文志、郭信利、鄒新忠