黃冠智與未婚妻小綠拍攝絕美婚紗照。（影一製作所提供）

黃冠智與未婚妻小綠拍攝絕美婚紗照。（影一製作所提供）

黃冠智和小綠俏皮擺出《樂來樂愛你》（La La Land）經典pose。（影一製作所提供）

黃冠智與小綠深情復刻電影《真愛挑日子》（One Day）經典海報（影一製作所提供）

獲金鐘獎男配角獎肯定的黃冠智在演員生涯鍍金後，去年8月求婚成功再添喜訊，今（2日）於社群公開婚紗照和拍攝的籌備過程，他直呼拍婚紗照真的不簡單，「之前拍戲有拍過婚紗，原以為還算容易，結果並非如此」。

黃冠智和未婚妻鄭毓萱（小綠）最初是因為拍戲相識進而交往，所以婚紗主題也圍繞著牽起兩人緣分的「電影」。這次拍攝一共有4套造型，兩位新人更發揮巧思將喜歡的電影《樂來樂愛你》和《真愛挑日子》的經典劇照pose帶入；照片中也看得到電影《功夫》中的彩色棒棒糖，這也是身為周星馳鐵粉的黃冠智特別指定的道具。

由於他和小綠都很喜歡上山下海，兩人在討論拍攝地點時也一致決定要到戶外拍攝，但直到拍攝前一天，天氣預報還是顯示有可能會下雨，讓小倆口擔心了一下，還好最後天公作美，讓他們順利完成心目中理想的婚紗照。

最近因為拍攝工作而頂著一頭綠髮的黃冠智也提到，很多人問他確定要用綠髮拍婚紗？除了想記錄下此時此刻自己的狀態之外，還有一個原因是未婚妻的暱稱就叫小綠，對他來說別具意義，他也在貼文中深情分享：「以後我就是人夫aka小綠的老公，未來請多指教。」

黃冠智和小綠的婚期訂在3月16日於高雄宴客，近期除了籌備婚禮之外，還有密集的拍攝及宣傳行程，黃冠智表示雖然忙碌但忙得很開心很幸福，也不忘提醒大家記得收看2月18日即將上檔的《華麗計程車行》。