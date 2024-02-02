苗栗警分局歡迎家有失蹤人口，可透過警方採集DNA建檔比對尋找家人下落。（警方提供／謝明俊苗栗傳真）

家住苗栗縣銅鑼鄉的邱姓男子，10多年前離家後就失去音訊，家屬曾向警方報案失蹤協尋，始終無消無息。法務部法醫中心及刑事局等完成國內無名屍DNA建檔，鼓勵全國各警察機關全面清查轄區失蹤協尋人員，苗栗警分局員警清查過去失蹤協尋報案紀錄，找到邱某家人採集DNA樣本送交刑事局、法醫中心比對，赫然發現邱某早在2013年就喪命新北市，成功完成讓邱某落葉歸根的使命。

這名邱姓男子是在10多年前離家後就與家人失去連絡，家屬在遍尋不著下，曾經向轄區苗栗警分局報案協尋，由於當時的科技技術不若現在進步，因此，在缺乏新進科技比對的支援下，尋人工作非常不易。其中尤其是DNA建檔比對工作，更因採集比對價格昂貴無法普及有所影響。直到法務部法醫中心及刑事局鑑識科獲得充足經費支持下，才讓DNA建檔比對工作普及化。

警政署全面清查國內無名屍與失蹤協尋人員，鼓勵所屬各警察機關積極作為，苗栗警分局4組及偵查隊鑑識小隊幹員，在清查轄內失蹤協尋人員，發現邱姓男子仍然下落不明，經連絡家人於去年11月採集DNA，送交刑事局轉法醫中心比對，終於在日前確定邱姓男子下落。

原來，邱某與家人失聯後，早在2013年就在新北市失亡，由於身上沒有任何身分證件，警方公告半年後仍無人出面指認下，由新北市政府以無名屍埋葬。經過警方積極採樣送交比對後，法醫中心日前傳出好消息，確認邱某下落，讓邱某得以落葉歸根。

苗栗警分局從去年2月起，對於轄內失蹤人口採積極協尋作為，針對轄內失蹤1年以上、尚未撤尋對象的二等親以內親屬，透過各所所長、勤區員警鼓勵符合資格的親屬，前來採集口腔黏膜細胞以利比對，善用DNA比對功能，讓失蹤者多個返家團圓的機會，有需要的民眾都可至各警察機關免費申請採集比對。