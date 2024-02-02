宋少卿今（2日）邀請好友許效舜、何篤霖、朱德剛、那維勳出席他與影視人蘇玲令、陳若汶共同主理的海豚文創啟動記者會，宣布培養喜劇人才並開發新媒體等多項喜訊。談到近日《賀瓏夜夜秀》失言衍生出的風波，宋少卿表示台灣雖是言論自由的社會，但絕對不該人身攻擊，「我們不該有侵犯，說真的，這就不是喜劇了」。

近年，單口喜劇盛行，博恩、賀瓏等受到年輕人關注，宋少卿認為任何表演方式都是表演者的個人風格，「對於他們的風格，我是沒有什麼意見，那至於說內容的話，我真的覺得就是要考量的面面俱到，尤其他們是在網路上的紅人」。

如何拿捏幽默跟冒犯？朱德剛笑言，他都會拿自己開玩笑，「盡量不說別人，所以上台後會突然增加好多的缺點，說自己這裡不好、那裡不好」，語畢，宋少卿馬上吐槽，朱德剛中午吃飯時自豪是個毫無缺點的人。

宋少卿因為多次酒駕問題，停工近2年的時間，也傳出這段時間沒有收入，他今解釋多少還是有收入，生活方面還過得去。眾人虧他，這次成立文創品牌又辦記者會，應該都把房產都賣光了，他自嘲原本手上的3戶房產都已經3胎，連爸爸留下的房產也賣了。許效舜更是摸著他的後腰說「快把這兩個傷口遮好，不要讓人家知道你把腎都賣掉了」，引發笑聲。

宋少卿去年4月被拍到與短髮女互動親密，女方能自由進出他的家，他事後坦言已與2006年結婚的空姐老婆譚曉詩在若干年前離婚。如今有再婚的念頭嗎？他笑說「有沒有再婚要看緣分吧」，何篤霖狠虧要看女方敢不敢嫁吧，大夥又起鬨，「把房子都賣完了怎麼嫁」、「以後小孩會是負二代」。

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