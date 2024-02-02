護城河沿岸更有以七色彩虹為主打造的燈光裝置藝術，圖為黃色燈區「徜徉雲端」。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府今年將於2月3日至3月10日舉辦「2024龍Stay-新竹過好年」燈會主視覺在東門城搶先曝光，由國際燈藝大師黃文全操刀設計主燈「福氣龍好」，國寶級首席玻璃藝術家大師林瑤農打造輔燈「玲瓏玻光」，更邀請竹市6間國小共同創作7盞可愛龍燈，以童趣風格展現城市年輕活力。

2024年新竹燈會，市府打造一系列全新龍年IP，並由可愛的「福氣龍好」作為主燈，特色燈區引領遊客一同體會新竹市年輕好活力，預計於2月3日點燈啟用，搭配7個不同的主題，帶領遊客進入為期37天的燈光盛宴，點亮護城河、站前廣場及新竹公園。

今年燈會主燈「福氣龍好」，由國際燈藝大師黃文全親自操刀設計，巧妙融入竹市文化與飲食特色，並首次挑戰卡通風格的作品。黃文全表示，這次除了突破自我外，更巧妙地將新竹特色美食貢丸融入在主燈的設計中，象徵著新的1年，滿懷豐收和好運。

市府城銷處指出，主燈「福氣龍好」也結合為主燈設計的「新竹過好年」音樂，搭配歷史建物東門城，在燈會中融合傳統與現代，此外，在主燈旋轉過程中，也彰顯出「福氣龍好」靈動活潑的一面，讓民眾感受到新竹市的年輕活力。

藍色燈區「玲瓏玻光」 設置於護城河內，由台灣國寶級首席玻璃藝術家大師林瑤農親自設計，運用他深厚的藝術造詣，結合竹市在地玻璃工藝傳統技法與現代科技光影技術，使晶瑩剔透龍蛋與龍珠散布在護城河中。

護城河沿岸還有象徵新生的紅色「好運龍life」、彰顯童趣的橙色「乘風飛翔」、代表閒適的黃色「徜徉雲端」、展現自由的綠色「玩轉新竹」、標誌大師工藝的藍色「玲瓏玻光」、與新竹市各小學共同創作的靛色「彩繪新竹」、以及最後作為護花使者的紫色「花現龍蹤」。

除了燈會之外，市府也規畫多場系列活動，包括2月3日到2月14日新春嘉年華市集；2月24日元宵當天，將在孔廟前廣場發放限量龍年小提燈以及舉辦元宵晚會；2月24日及25日兩日在新竹公園皆有市集及DIY體驗活動。