宜蘭縣頭城鎮有不少邊緣戶、弱勢族群，頭城鎮民代表會主席楊碧村透過里長訪查救助對象，由蔡衍明愛心基金會發放慰問金，今天（2日）基金會再次來到頭城展開春節慰問行動，從2020年至今，期間即便遇到疫情的衝擊，這份扶弱濟貧之心從不間斷，估計有超過300戶弱勢民眾受惠。

蔡衍明愛心基金會課長周哲仁說，蔡衍明董事長是在台北成長，在宜蘭發跡，在大陸立足，也將宜蘭視作第二故鄉，早在蔡董事長31歲時，就以父母為名成立「仕招基金會」，從事社會福利、慈善公益活動以紀念父母親。

提及蔡衍明與頭城的淵源，周哲仁說，頭城鎮民代表會主席楊碧村是蔡衍明在宜蘭創業時的好友，受到楊碧村的邀約，因此蔡衍明愛心基金會在春節、端午、中秋會慰問弱勢、邊緣戶。

他說，春節慰問行動希望能帶給大家溫暖，儘管平常日子過得可能不如意，但盼收到5000元慰問金的鄉親，能在過年時買點東西，讓自己、家庭快樂過節。

楊碧村與蔡衍明愛心基金會深入地方致贈慰問金，受贈對象之一、59歲的阮先生因腎臟病變，每日需要注射胰島素，還因糖尿病等疾病無法過度勞累，今天慰問時他還因病去醫院就診，阮母代為收下慰問金時，頻頻感謝基金會與楊碧村的關心及協助。

楊碧村說，頭城地區較為偏遠，很感謝蔡衍明愛心基金會從2020年來的協助，更是三節都不間斷；每次慰問是50戶，有部分弱勢民眾是特別困苦、會重複慰問，累積下來有超過300戶受惠。

他說，基金會所關心的弱勢民眾是經過里長實地訪查、了解，有些人雖然有房可住，卻是子女沒工作或長年在外，生活十分艱苦，長者們也只能仰賴老人年金度日，蔡衍明愛心基金會的愛心，讓鄉親既是感動又是感謝。