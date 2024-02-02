美式連鎖賣場好市多有非常友好的退貨服務，不過美國西雅圖日前發生的事件卻引發了爭議，1名女子阮潔姬（Jackie Nguyen）在TikTok發影片，分享她購買好市多沙發使用了兩年半，近期成功退貨拿到了全額退款，她透露退貨的原因是她和家人不再喜歡這個沙發的顏色。

Jackie Nguyen說，她在沒有收據的情況下把沙發退還給好市多，不過因為她知道自己是哪時購買，好市多員工根據日期進行查詢，找到了購買紀錄，所以她成功退貨之後拿到全額退款。對方有詢問退貨的問題，她則回答「我們不再喜歡這個顏色」。

Jackie Nguyen提到，她當時買這套沙發的金額為900美元（折合約2.83萬元新台幣），她收到900美元的退款後，馬上用這筆錢從好市多購買另1套沙發。引發不少網友批評，認為好市多退貨政策被濫用。

好市多有「百分百保證顧客滿意」政策，但電子產品必須在收到商品起90天內辦理退貨，鑽石1克拉或以上則需要原始證書，且須完成鑑定確認真偽後才可退貨。