苗栗市大川護理之家特舉辦「龍轉乾坤 迎好運」歲末圍爐活動，邀請佛光山大明社區大學的國樂社表演。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市大川護理之家特舉辦「龍轉乾坤 迎好運」歲末圍爐活動。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為讓無法返家的住民們感受農曆春節團圓的氣氛，苗栗市大川護理之家特舉辦「龍轉乾坤 迎好運」歲末圍爐活動，邀請建功國小舞龍隊及佛光山大明社區大學的國樂社到場表演，同時也讓住民們享用豐盛的美食，以及分送由大千健康醫療體系員工和外部善心單位提供的愛心物資，讓每位住民度過愉快又溫馨的圍爐時光。

大川護理之家主任張宜甯表示，每年的新春圍爐活動到今年已邁入第16年，前兩年因為Covid-19疫情影響，圍爐活動只能暫停，今年因疫情趨緩，所以特重新辦理，希望可以讓無法返家的住民們體驗新春團聚的熱鬧氛圍。從建功國小同學們活力四射的精彩演出，到佛光山大明社區大學國樂社的多元曲目表演，都讓長輩們歡欣不已，甚至聽到熟悉的曲目時，還開口跟著吟唱。

已經入住大川護理之家近10年的陳先生分享，因為疫情趨緩終於盼到久違的圍爐活動，可以和大家一起看表演、享用年菜，感覺像是一個大家庭團圓在一起。去年5月進入機構的邱先生也表示，本來因為無法返家與家人相聚而感到失落，但參加圍爐活動之後，覺得很開心也很溫暖，能和大家一起歡慶春節是很特別的回憶。而入住進2年的周爺爺，女兒正好也是大川護理之家的照顧服務員，他表示雖然不能回家團聚，但可以和女兒一起圍爐，格外值得珍惜。

張宜甯表示，很感謝表演團體及捐贈愛心物資的大千員工和善心人士，讓圍爐活動順利完成，也讓每位長輩享受春節熱鬧、快樂的氣氛。