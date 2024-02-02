過年大掃除意外挖出「古董」，一名網友分享，最近整理家裡，意外找到小時候的壓歲錢，在角落躺了50年，裡面的鈔票都已經過期，其中還有超罕見的10元與50元的鈔票，因為現在10元和50元都已經改成銅板了，引起網友熱烈討論，不少人驚呼原PO發了。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢1公社》上發文分享，過年大掃除，意外挖出小時候的壓歲錢，在家裡的角落裡面放了快要50年，很多錢都已經過期了。從照片中可見，原PO找到的壓歲錢「很大包」，有好幾張紅色的10元鈔票和紫色50元鈔票，甚至還有一堆綠色的100元鈔票。

照片吸引5千多人朝聖，不少網友留言討論，「發財了！舊鈔票的號碼好的話，更有收藏價值」、「保存的很好欸，發財了」、「上面那2張50元的非常有價值」、「上面那兩張50元的非常有價值」、「很多收藏家會想買」。

另有網友歪樓說，從這個壓歲錢的金額來看，這是50年前有錢人小孩可以領到的壓歲錢，超級大一包欸，不過「為啥你的壓歲錢，沒有被媽媽拿去銀行存起來？」