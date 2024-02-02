立法院昨（1日）舉行正副選舉，開票過程中，一名議事人員因長相亮眼，被媒體人黃揚明封為「立院林襄」，引起熱議。沒多久，該議事人員的IG被網友搜出，她私下熱愛跳舞，辦帳號紀錄練舞過程，感情狀態則是已婚。

媒體人黃揚明昨（1日）在臉書轉發新聞截圖，稱照片裡的某位女議事人員意外爆紅，「被譽為立院林襄」。許多網友的眼睛為之一亮，紛紛好奇她的真實身分，據一名自稱在立法院工作的Dcard網友表示，「立院林襄」身高僅150幾公分，外型可愛又漂亮，去年已經結婚；另一位網友則透露，「立院林襄」人超好又很可愛。

🔴【LIVE直播】國會龍頭爭霸韓江配？ 副院長投票進行中 ｜2024.02.01｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送

「立院林襄」得知自己突然爆紅後，在IG限時動態轉PO新聞截圖，寫道：「這是我的高光時刻嗎？可是有本來就認識我的人問我同事這是誰．．．心情很複雜。」而「立院林襄」的IG也被網友神出，她確實在2022年分享多則有關婚禮的動態，宣布死會。

「立院林襄」在限動發聲。（當事人IG）

「立院林襄」的興趣是跳舞，專門辦一個帳號紀錄，從多則貼文中可見，她的肢體動作頗協調，跳起舞來有架式。本帳則是分享日常生活，好幾則貼文都是跟出國旅行有關，去過紐西蘭、泰國、法國、南韓、柬埔寨、新加坡、越南等國家，生活頗充實。