警方執行路檢。（圖 / 劉詠韻翻攝）

為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，從昨天（1日）晚上10時正式開跑。三重警分局指出，昨天臨檢稽查場所共計10處，執行路檢地點共計6處，一共查獲詐欺車手案1件1人、毒品案4件7人、各類通緝案6件6人、賭博案1件9人。

三重警分局昨晚針對酒店、汽車旅館、舒壓館、KTV等場所擴大臨檢，同時規劃轄內重要道路採封閉式路檢，兩者聯合執行，以對外封鎖、對內掃蕩的勤務方式，遏止聚眾鬥毆，查緝不法犯罪。

警方昨晚掃蕩民宅賭場，查獲犯嫌9人，共計查扣賭資10萬360元。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方指出，昨晚除了掃蕩民宅賭場，一舉查獲犯嫌9人，共計查扣賭資10萬360元外。另臨檢轄區旅宿業者時，有眼尖員警察覺旅館外有車輛行跡詭異，隨即向前盤查，果然在車上搜出K他命1包（毛重1.05公克）、K盤等相關證物。

警方統計，昨日臨檢稽查場所共計有10處，執行路檢地點有6處，一共查獲，詐欺車手案1件1人、毒品案4件7人、各類通緝案6件6人、賭博案1件9人。

三重警分局長黃南山表示，將會持續落實推動緝毒、打詐、肅槍及掃黑工作，以優勢警力執行轄區重要路段及治安顧慮場所之威力掃蕩及臨（路）檢勤務，並針對幫派組合圍事或投資經營之營生場所、易滋生毒品犯罪或其他有治安顧慮之營業場所，若發現涉有其他行政機關權責之行政不法事項，將檢具相關事證，即時運用第三方警政概念，協調、結合各該行政機關依法處理。

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