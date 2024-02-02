罷免立法院長成熱搜！ 現行法令曝韓國瑜有「金鐘罩」 @ChinaTimes

國民黨立委韓國瑜昨當選第11屆立法院長，但網路搜尋關鍵字隨即出現「立法院長罷免」的熱門字詞。然而，根據「公職人員選舉罷免法」，不分區立委並不適用罷免規定；因此，列名國民黨不分區立委第一名的韓國瑜無法罷免，只能根據「立法委員互選院長副院長辦法」，院長、副院長經全體立委3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。

根據「選罷法」第75條規定，除了就職未滿一年者，不得罷免外，另外就是全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之當選人，不適用罷免之規定。也就是說，不分區立委無法透過罷免失去職務，除了自行辭職，或是喪失黨籍，才會喪失立委職務。

因此，身為國民黨不分區立委，韓國瑜並不適用罷免的規定。解除立法院長的職務，只能根據「立法委員互選院長副院長辦法」第8條規定，院長、副院長經全體立法委員3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。但也因為門檻太高，除非有明顯違法失職之處，否則不可能撤換，過去立法院也又沒有換院長前例。