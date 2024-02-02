2/05　周一 澳、日、德、歐元區、英、美 元月服務業PMI

美元月ISM服務業PMI

業績報告：麥當勞、恩智浦

2/06　周二 澳洲政策利率決議

德國12月工廠訂單

業績報告：福特汽車、英飛凌、任天堂、豐田汽車

2/07　周三 德國12月工業生產

業績報告：迪士尼、Uber、Arm

2/08　周四 美國上周初次申請就業補助人數

業績報告：軟銀、本田汽車

2/09　周五 德國元月通膨

業績報告：百事可樂、東京威力科創

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