2/05 周一 澳、日、德、歐元區、英、美 元月服務業PMI
美元月ISM服務業PMI
業績報告：麥當勞、恩智浦
2/06 周二 澳洲政策利率決議
德國12月工廠訂單
業績報告：福特汽車、英飛凌、任天堂、豐田汽車
2/07 周三 德國12月工業生產
業績報告：迪士尼、Uber、Arm
2/08 周四 美國上周初次申請就業補助人數
業績報告：軟銀、本田汽車
2/09 周五 德國元月通膨
業績報告：百事可樂、東京威力科創
下周國際新聞事件
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德國12月工廠訂單
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2/09 周五 德國元月通膨
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