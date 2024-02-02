終場加權股價指數約18059.93點，上漲91.82點，成交量為3277.25億元；OTC指數為239.12點，上漲1.77點，成交量為1013.04億元。

今天上市各類股以電腦設備類股表現最佳，上漲2.98%，其次是電子零組件類股及半導體類股，分別上漲1.54%及0.83%；表現較差者為航運類股、玻璃類股及汽車類股，其中航運類股下跌2.19%，玻璃類股下跌0.88%，汽車類股下跌0.77%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲1.65%，表現最差為紡織類股、下跌1.56%。

就技術面來看，今天台股在AI相關電子零組件續強下，指數開高走高，終場上漲91.82點，以18059.93點作收，順利站上18000點；元富投顧總經理鄭文賢表示，台股2024年1月19日帶量長紅K棒，屬於型態突破轉強，未來17500成重要多空位置，未跌破前都是強勢，指數仍在多頭架構，短線新台幣走勢和外資加碼力道，應該是本波指數的重要觀察，台股短線上上下下，但指數中期仍看好，持續盤堅看法不變。

鄭文賢表示，目前主輪動產業，以半導體族群為主，包括晶圓代工、IC設計、AI伺服器和矽智財等；熱門次產業輪動，包括面板、軸承、重電、光觀、AI PC、光通訊、散熱、電子五哥等。

群電(6412)隨終端應用愈加多元，高瓦特數NB電源產品比重持續提升，有望優化毛利率表現，並擴大長期競爭力，加上伺服器電源在切入新客戶下，營收成長可期，智慧建築在訂單持續累積，預估2024年營收將成長65%，未來高瓦特數電源、伺服器、智慧建築為群電主要成長動能，考量2024年預估在庫存去化告終及新客戶加入、新機種推出下，群電營收及獲利將重返成長，建議逢低買進。