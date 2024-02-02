鯰魚哥、風田用身高優勢欺負別人。（台視提供）

楊銘威（右）被受命為隊長，竟無視規定，左為大元。（台視提供）

終於歸隊的風田在台視《全員請上車》進行 「社團課」挑戰，與蔡尚樺一起玩遊戲，在互相進攻的過程中，風田意外抓住蔡尚樺的手，並順勢十指緊扣，突如其然的舉動讓蔡尚樺害羞低下頭，於是鯰魚哥趁虛而入揮落敵隊球棒，讓花花大喊「不公平」，而隊長王少偉則分析：「我認真覺得我們輸在蔡尚樺的心房被突破了」，因為在一旁清楚看到蔡尚樺露出幸福的微笑。

其中一關遊戲需同隊隊員用食指抵住球棒，並用另一隻手進攻敵隊，球棒率先被揮落的隊伍則失分，藍隊率先推派出鯰魚哥及風田，迎戰黃隊的花花及蔡尚樺，鯰魚哥、風田兩人仗著身高優勢，比賽開始時就輕鬆將球棒高舉過頭，囂張的舉動讓蔡尚樺忍不住反擊：「有種就拿下來一點啊」，鯰魚哥則幼稚回應：「沒有種」。

楊銘威一向「無靈魂」的精神狀態引發討論，他在最新一集中被製作單位指派為藍隊隊長，拒絕他再繼續當薪水小偷，當上隊長的楊銘威屢屢自訂規則，無視「老師」Sandy吳姍儒的指令，讓吳姍儒脫下哨子並頭痛的說：「不然給你當老師？」，楊銘威則調皮嫌棄地說：「至少換一個新的哨子吧」。