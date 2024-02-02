新竹縣湖口鄉民生街2日傳出搶案，45歲陳姓嫌疑人疑看準過年有許多民眾會在年前領錢、換鈔，騎著車鎖定周邊民眾，但才剛下手就被巡邏員警看到，急忙騎車逃進市場，一旁菜販、逛街民眾見狀幫忙擋住去路，員警迅速將陳嫌壓制逮捕也在他身上起獲毒品，全案警詢後移送偵辦。

警方指出，1名婦人當時在湖口鄉民生街菜市場步行購物時，突遭後方名騎乘機車的45歲陳姓嫌疑人從身後徒手拉扯皮包欲行搶，在婦人抗拒之下，陳嫌拿剪刀欲剪斷皮包背帶。因婦人大聲呼救，剛好有員警在附近執行金融機構巡守勤務警力即時到場。

陳嫌急忙騎進人多市場內，但遭見義勇為的攤販、民眾上前攔住去路，警方迅速將陳嫌壓制逮捕，並在他身上起獲毒品海洛因殘液注射針筒及毛重1.69公克海洛因毒品1包等贓證物，全案詢後以涉毒品危害防制條例、《刑法》搶奪未遂罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新湖警分局長黃政龍呼籲，年關將近，警方加強金融機構、市場及超商巡守勤務，不法之徒勿心存僥倖；另民眾應提高警覺，留意身邊可疑人士，另如有提領大筆款項需求，本分局於年節期間提供民眾護鈔服務，讓民眾安心好過年。